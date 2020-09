Vente maison 115 m² environ Castelnau le Lez

Annonce immobilière de vente de maison 5 pièces Castelnau le lez Castelnau près de Montpellier : au coeur des Portes du Soleil, au calme, charmante maison de ville offrant 115 m² habitables. Composée d'un salon cheminée, cuisine ouverte sur salle à manger, 2 chambres et un bureau. Joli potentiel d'aménagement ... Venez la découvrir !!Century 21 Montpellier Tél. 0467042960 Réf. annonce : 876vmprix de vente de la maison 115 000€Autre annonce sur Castelnau :vente maison 125m2 plein centre - maison ancienne a renover habitables, composée de 5 pieces principales dont 3 chambres et 1 studio independant - garage et 2 cours privatives - classe energetique e AGENCE DU MIDI Tél. 04.66.36.15.72 Réf. annonce : 366B494328