Pose des menuiseries bois dans maison à Perpignan

Nous avons développé des outils ingénieux pour la pose des fenêtres en tant que constructeur de maison bois à Perpignan , notamment plus de découpe de feuillure :- l'Isolation en polyuréthane des tableaux (réduction de l'épaisseur d'isolant) permet de réaliser l'étanchéité à l'air de la menuiserie sur le béton intérieur des murs (Test infiltrométrie Q4 de la RT2012).- La feuillure intérieure des menuiseries est réalisé grâce à nos outils de coffrage spécifiquement conçus par Climat Bois- La pose de la menuiserie sur maison bois à cheval sur l'isolant et le béton permet d'obtenir une réelle coupure phonique des bruits extérieurs.- Les tapées de menuiseries sont seulement en 100mm grâce à l'isolation intérieure 75mm.Climat Bois à tout simplement mis au point le meilleur compromis RT2012 pour la pose des menuiseries bois :- acoustique de la maison bois exceptionnelle, étanchéité à l'air maximale, ponts thermiques minimums.- Les linteaux sont réalisés au-dessus des coffres de volets roulants isolants (Type Fixolite).- En cas de fenêtres sans volet roulant, le bouchon de linteau est créé par du polyuréthane (comme pour les tableaux de menuiserie avec feuillure).- Ce bouchon de linteau est tenu au coulage grâce au précadre bois décris plus haut.